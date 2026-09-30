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Siirt'te üniversite yakınındaki kafe çıkan yangınla hizmet dışı kaldı

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınındaki kafede sabah çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; kafe kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siirt'te üniversite yakınındaki kafe çıkan yangınla hizmet dışı kaldı

yangının gelişimi ve müdahale:

Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi yakınlarında faaliyet gösteren bir kafede sabah saatlerinde çıkan yangın, çevrede paniğe yol açtı. Kafeden yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangının çevredeki yapılara sıçramasını önledi ve yangını kontrol altına alıp söndürdü.

ekiplerin çalışması ve sonuçları:

İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, yangın söndürüldükten sonra gerçekleştirilen soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak kafe tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

soruşturma ve inceleme:

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde inceleme başlattı. Şu aşamada yangının nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma sürüyor.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ YAKINLARINDA BULUNAN BİR KAFEDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN...

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEZER YERLEŞKESİ YAKINLARINDA BULUNAN BİR KAFEDE SABAH SAATLERİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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