Şikâyetten sanıklığa: belediye memurunun beraati, taciz davası devam ediyor

Belediye içinde şikâyet, adliyede iki ayrı süreç

Marmara Adalar Belediyesi'nde memur olarak görev yapan Z.Ş.'nin, belediye başkanının şoförü olduğu belirtilen M.Ö. hakkında "taciz boyutunda rahatsız ettiği" iddiasıyla Başkan Aydın Dinçer'den yardım talep etmesiyle başlayan süreç, çalışanı korumaya dönük beklentilerin nasıl işletildiğine dair tartışma yarattı. İddiaların odağındaki taciz davası halen devam ederken, Dinçer ve belediye tarafından yapılan şikâyet sonucu açılan ceza davasında Z.Ş. beraat etti.

Sürecin başlatılması ve iletişim kayıtları:

Z.Ş., yaşadıklarını önce randevu talebiyle Başkan Aydın Dinçer'e iletmeye çalıştığını, uzun süre görüşemeyince durumu WhatsApp üzerinden bildirdiğini mahkemede anlattı. Dosyaya yansıyan yazışmalarda Dinçer'in Z.Ş.'ye yetkili yerlere başvurabileceğini ve işlemlerin resmi yollardan yürütülmesi gerektiğini belirttiği görüldü. Z.Ş., kurum amiri olarak Dinçer'den konunun araştırılmasını ve gerekli idari işlemlerin yapılmasını beklediğini savundu.

İddiaların kamuoyuna yansımasıyla birlikte süreç iki ayrı yönde ilerledi: Z.Ş.'nin şikâyetine dayanan taciz iddiası için ayrı bir soruşturma ve dava açılırken, Dinçer ile Marmara Belediye Başkanlığı, Z.Ş.'nin sosyal medya paylaşımları ve WhatsApp yazışmaları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Paylaşımlar, görevden uzaklaştırma ve adli süreç:

Mahkemedeki savunmasında Z.Ş., yaşadığı psikolojik baskıyı ve tükenmişliği sosyal medya hesabından "edebi kurgu" olarak aktardığını; paylaşımlarında gerçek kişi veya kurum kimliklerine yer vermediğini iddia etti. Z.Ş., paylaşımlarının herhangi bir kişi veya kurumu hedefleme amacı taşımadığını belirterek suçlamaları reddetti.

Dosyaya göre Z.Ş. ilk olarak 4 Eylül 2025 tarihinde görevinden uzaklaştırıldı. Daha sonra müfettiş değerlendirmesiyle görevine iade edilmesine rağmen, ertesi gün adli soruşturma gerekçesiyle yeniden görevden uzaklaştırıldı. Yargılama sırasında Z.Ş.'nin halen görevinden uzak olduğu mahkemeye bildirildi.

Sonuç olarak, taciz iddiasını kuruma taşıyan kadın çalışanın süreç içinde hem ceza davası muhatabı haline gelmesi hem de uzun süre görevden uzak kalması, belediye yönetiminin konuyu iç prosedürlerle ele alış biçimine dair soru işaretleri doğurdu.

Mahkeme kararı ve devam eden dava

Marmara Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 11 Eylül 2026 tarihli karar duruşmasında Dinçer’in avukatı şikâyetlerinin sürdüğünü belirterek Z.Ş.’nin cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme ise "kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek" suçlaması yönünden suçun yasal unsurlarının oluşmadığına hükmetti ve Z.Ş. hakkında beraat kararı verdi.

Mahkeme kararında, savunmada ileri sürülen "edebi kurgu" iddiaları ile paylaşımların kimlik bilgilerinin açıkça zikredilmediği savunması karşısında, üzerine atılı suçun kanunda tanımlanan unsurlarının gerçekleşmediği vurgulandı. Buna karşın, M.Ö. hakkındaki taciz iddiasına ilişkin ayrı yargılamanın halen sürdüğü ve bu konuda kesinleşmiş bir hüküm bulunmadığı dosyada yer aldı.

Ortaya çıkan tablo, aynı olaydan doğan iki farklı adli sürecin farklı sonuçlar doğurabileceğini gösterirken, kurum içi ihbar, soruşturma ve koruma mekanizmalarının nasıl işletildiği konusunda tartışmaları canlı tutuyor.

Bu dava, bir çalışanın taciz iddiasını amirine taşımasının ardından yaşanan idari ve adli sürecin sınırlarını ve korunma beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Beraat kararı, iddia edilen iletişimin ifşası suçunun unsurlarının oluşmadığı değerlendirmesine dayanırken, taciz iddiasının akıbeti adli süreç tamamlanana dek netleşmeyecek.

MARMARA ADALAR BELEDİYESİ