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Sıkışan maç trafiğinde ambulansı takip eden sürücüler tepki topladı

Eskişehir'de Eskişehirspor maçının ardından Atatürk Bulvarı'nda trafiğin sıkışmasıyla ambulansa koridor açıldı; bazı sürücüler arkasından ilerledi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:35

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sıkışan maç trafiğinde ambulansı takip eden sürücüler tepki topladı

olayın gelişimi:

Eskişehir'de dün oynanan Eskişehirspor maçının ardından Atatürk Bulvarı'nda trafik yoğunlaştı. Bu sıkışık akışta ilerlemeye çalışan bir ambulans, yol açılsa da zorluklarla karşılaştı.

ambulansın yolda ilerleyişi:

Sürücülerden bazıları hemen sağa ve sola yanaşarak ambulansa koridor oluşturdu. Oluşan bu koridordan faydalanan ambulans yavaş ilerlerken, bazı araçlar açılan yoldan yararlanıp ambulansın arkasından ilerlemeye çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

sürücü davranışları ve kamu algısı:

Görüntüler hem duyarlı sürücülerin doğru refleksini hem de bazı sürücülerin acil araçlara tanınan önceliği ihlal edebildiğini ortaya koydu. Koridor açmak, ambulansın müdahale ve ulaşım süresini kısaltırken, arkasından takip edilmesi eleştiri topladı.

Gözlemler, yoğun maç çıkışlarında bile acil servis araçlarına yol verilmesinin önemini vurguluyor; trafikteki disiplin ve bilinç, müdahale sürecinin etkinliğini doğrudan etkiliyor.

ESKİŞEHİR’DE MAÇ SONRASI OLUŞAN SIKIŞIK TRAFİKTE, KENDİNE YOL AÇILAN YOLDA İLERLEMEYE ÇALIŞAN...

ESKİŞEHİR’DE MAÇ SONRASI OLUŞAN SIKIŞIK TRAFİKTE, KENDİNE YOL AÇILAN YOLDA İLERLEMEYE ÇALIŞAN AMBULANSIN PEŞİNE DİĞER ARAÇLAR TAKILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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