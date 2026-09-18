Silah arkadaşlarından Üsteğmen Aydın Aydoğmuş ilkokuluna eğitim desteği

Şehidin anısına eğitim ve oyun malzemesi bağışı:

Şırnak'ta 1994 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Üsteğmen Aydın Aydoğmuş'un silah arkadaşları, Bartın'da adına kayıtlı ilkokula anlamlı bir destek sağladı. Etkinlikte okul yöneticilerine koli koli kitap, spor malzemesi, zihin geliştiren oyuncaklar ve stratejik oyunlar teslim edildi.

Bağış, öğrencilerin hem akademik hem de zihinsel gelişimine katkı hedefiyle hazırlandı. Okuldaki coşkulu tören sırasında hediyelerin dağıtılması büyük heyecan yarattı; törene katılan öğrenciler merakla sıralarını bekledi.

Bağışın arka planı ve amaçları:

Dernek yetkilileri, bağış kararının kaynağını okul öğrencilerinin satrança duyduğu ilgide bulduklarını belirtti. 1985 Devresi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Murat Özkan, şehit arkadaşlarının anma etkinlikleri için Bartın'a geldiklerini ve okul ziyaretinde öğrencilerin satranç ilgisinden etkilendiklerini söyledi. Özkan, "şehit arkadaşım Aydın’ın adını taşıyan okulu ziyaret ettiğimizde öğrencilere kitap ve malzeme desteği sağlama kararı aldık" diyerek bağış kararının hem anma hem de geleceğe yatırım niteliğinde olduğunu vurguladı.

Bağış paketinde satranç ve strateji oyunları ile birlikte farklı yaş gruplarına uygun zihin geliştirici oyuncaklar ve spor aletleri bulunuyor. Bu malzemelerin okulun ders dışı etkinliklerinde ve ders içi kullanımında değerlendirileceği belirtildi.

Törene katılanlar ve aile mesajları:

Törende Bartın Vali Yardımcısı Emre Yeşilbaş, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, okul müdürü Yusuf Ünal, dernek başkanı Kazım Murat Özkan, şehidin annesi Yıldız ve babası Rahmi Aydoğmuş ile silah arkadaşları hazır bulundu. İlkokulda toplam 155 öğrencinin öğrenim gördüğü belirtildi.

Şehidin babası Rahmi Aydoğmuş, silah arkadaşlarının kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade ederek, "Hayırla yad ettiler, öğrencilerimiz, geleceğimiz için yine güzel bir desteğe el attılar" diye konuştu. Vali Yardımcısı Emre Yeşilbaş da destek için teşekkür ederek, etkinliğin şehidin anısını yaşatmasını ve öğrencilere fayda sağlamasını diledi.

Tören, hediyelerin okul idarecilerine teslim edilmesi ve ardından verilen ikramlarla sona erdi. Organizasyonun hem şehidin ailesine moral verdiği hem de öğrencilerin eğitimine doğrudan katkı sunduğu vurgulandı.

Ek bilgi: Üsteğmen Aydın Aydoğmuş, Ağustos 1981'de girdiği Kara Harp Okulu'ndan 30 Ağustos 1985 tarihinde piyade teğmen olarak mezun olmuş; 1994 yılında Şırnak'ta çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

ŞIRNAK'TA 1994 YILINDA TERÖRİSTLERLE GİRDİĞİ SİLAHLI ÇATIŞMADA ŞEHİT OLAN ÜSTEĞMEN AYDIN AYDOĞMUŞ'UN SİLAH ARKADAŞLARI, ŞEHİDİN ADINI TAŞIYAN İLKOKULA KİTAP, SPOR MALZEMESİ, ZİHİN GELİŞTİREN OYUNCAKLAR, STRATEJİK OYUNLAR HEDİYE ETTİ.