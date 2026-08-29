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Silahların bırakılmasıyla belirlenecek eşik: Ahmet Büyükgümüş'ten terörle mücadeleye kararlılık

Ahmet Büyükgümüş, Sivas toplantısında kritik eşiğin PKK'nın silah bırakıp varlığını tasfiye etmesi olduğunu söyledi; terörle mücadele sürecek.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Caner Şahin

Silahların bırakılmasıyla belirlenecek eşik: Ahmet Büyükgümüş'ten terörle mücadeleye kararlılık

Toplantı ve katılımcılar:

AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalle ve Köy Başkanları İstişare programı Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa 16 ilçeden parti teşkilatları ve vatandaşlar katıldı; etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, toplantıda partililere hitap ederek çalışmanın ve fedakârlığın önemine vurgu yaptı. Güler, bu davanın gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu belirtti.

TBMM'de yürütülen çalışmalar ve stratejik kazanımlar:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, konuşmasında 'Türkiye Yüzyılı' hedefi çerçevesindeki gayretleri ve TBMM çatısı altında süren düzenlemeleri aktardı. TBMM'de 467 'evet' ile kabul edilen yasal düzenlemeyi hatırlatan Büyükgümüş, son 10 yılda elde edilen üç büyük stratejik kazanımı şöyle özetledi:

- Türk ve Kürt halkı arasındaki birlik ve kardeşliğin korunması, hendek operasyonlarına rağmen toplumsal bütünlüğün sürmesi.
- Milli savunma sanayisinin kurulması; iktidara gelinirken yüzde 20'lerde olan yerlilik oranının yüzde 80'e çıkarılması.
- 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Biz bölgemizde kimden nereye geldiğine bakmadan terör tehdidinin sınırlarımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Terörü kaynağında yok edeceğiz' sözleri doğrultusunda sınır ötesi harekatlarla bölgede terör devletinin kurulmasına izin verilmemesi.

Silah bırakma süreci ve kritik eşitlik:

Büyükgümüş, terör örgütü PKK ile ilgili yürütülen sürecin bir 'devlet projesi' olduğunu ifade ederek, TBMM'deki komisyonların istihbarat ve savunma birimleriyle koordinasyon halinde çalıştığını belirtti. Büyükgümüş şöyle dedi: 'Yasada ifade edilen tüm düzenlemelerin gerçekleşmesi için kritik eşik, terör örgütü PKK'nın silahları bırakarak varlığını tasfiye etmesidir.'

Konuşmada, gelinen noktada iki ihtimalin bulunduğu vurgulandı: ya PKK silahları bırakıp varlığını tasfiye eder ya da devletin terörle mücadelesi devam eder. Büyükgümüş, 'Bizim terörle mücadelemize ara da verilmemiştir. Huzuru ve kardeşliği bozmak isteyen örgütlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir' ifadelerini kullandı ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin milletin denetimi ve gözetimi altında bir devlet projesi olduğunu' sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından parti yöneticileri teşkilat mensuplarının sorularını yanıtladı ve toplantı, katılımcılarla devam eden istişarelerle sonlandı.

AK PARTİ SİVAS İL BAŞKANLIĞI, MAHALLE VE KÖY BAŞKANLARI İSTİŞARE PROGRAMI DÜZENLEDİ.

AK PARTİ SİVAS İL BAŞKANLIĞI, MAHALLE VE KÖY BAŞKANLARI İSTİŞARE PROGRAMI DÜZENLEDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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