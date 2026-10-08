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Silahlı saldırı sonrası kundaklanan lüks otomobil Birecik'te hasar gördü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde park halindeki Mehmet A.'ya ait 63 ALY 289 plakalı Audi önce kurşunlandı, sonra kundaklandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silahlı saldırı sonrası kundaklanan lüks otomobil Birecik'te hasar gördü

Olayın geçtiği yer ve gelişmeler:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde park halinde bekleyen bir otomobile yönelik silahlı saldırı ve ardından kundaklama olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, araç sahibi Mehmet A.'ya ait 63 ALY 289 plakalı Audi önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenerek hedef alındı, daha sonra araç kundaklandı.

İtfaiye müdahalesi ve hasar:

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında otomobilde maddi hasar oluştu; olayda yaralanma veya can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Soruşturma:

Olayla ilgili olarak emniyet güçleri soruşturma başlattı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak üzere çalışma yürütüyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN BİRECİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÖNCE ATEŞ AÇILDI, SONRA DA...

ŞANLIURFA'NIN BİRECİK İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE ÖNCE ATEŞ AÇILDI, SONRA DA KUNDAKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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