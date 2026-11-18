Şanlıurfa'da aile içinde yaşanan silahlı saldırı sonucu bir genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 19 yaşındaki İbrahim Halil Öztürk, göğsünden silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Haber üzerine başlatılan polis soruşturmasında kısa sürede önemli gelişmeler yaşandı.

Olay yeri ve ilk bulgular:

İddiaya göre eve giden anne E.Ö. ve oğlu M.Ö., evde Öztürk'ü silahla vurulmuş halde buldu. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları aramada cinayette kullanıldığı değerlendirilen silaha ulaşamadı. Olayın ilk anlarında şüpheli olarak annenin ve kardeşin davranışları üzerinde duruldu ve her iki isim de gözaltına alındı.

Soruşturmanın son durumu:

Emniyetteki sorgulamada, M.Ö. cinayeti işlediğini itiraf etti. İfadesinde kardeşiyle sürekli tartıştıklarını, olay günü de tartışma sonrası silahla vurarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis, itirafın ardından soruşturmayı derinleştirmek için çalışma yürütüyor.

Soruşturmaya ilişkin basına yansıyan bilgiye göre, M.Ö. cinayet şüphelisi olarak işlem görecek; annenin ise delilleri karartma suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve polis ekipleri silahın bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

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