Silajlık mısır bereketi çiftçilerin yüzünü güldürdü, valiye tarlada kısa bir sürpriz oldu

silajlık mısır tarla günü Genişkatırcı köyünde yapıldı

Bartın İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen Silajlık Mısır Tarla Günü, Genişkatırcı köyünde Sinan Aydın'a ait 38 dönümlik arazide gerçekleştirildi. Programda hasada başlanırken, davetlilere haşlanmış mısır ve çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlikte il protokolü ile çiftçiler bir araya geldi; hasat uygulamaları ve ürün kalitesi yerinde gözlemlendi.

beklenen rekolte ve üretim hedefleri:

Vali Nurtaç Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada ilin silajlık mısır üretiminde önemli bir dönem geçirdiğini vurguladı. Arslan, kentte yaklaşık 30 bin dekar alandan 120 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirtti. Silajlık mısırın hayvancılıkta sağladığı besleme avantajı ve maliyet etkinliği nedeniyle üretimin artırılması için teşviklerin sürdürüleceği ifade edildi.

gözlemler, tohum ve üretici sohbetleri:

Program sırasında Vali Arslan ile AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen ve diğer il protokolü üyeleri, tarla sahibi ve çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu. Yerli, milli ve genetiği oynanmamış mısır tohumları hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verildi; hasat makinesinin çalışma biçimi ve kaba yem kalitesi yerinde incelendi.

Etkinlik, üreticiler açısından hem teknik bilgi paylaşımına hem de ürünün pazarlanması ve hayvancılıkta kullanımına ilişkin değerlendirmelere zemin oluşturdu. Katılımcılar gün boyunca hasat uygulamalarını izleyip, üretim süreçleri ve maliyetler üzerine görüş bildirdi.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve ikramların ardından program sona erdi. Organizasyon, bölge üreticileri için hem moral hem de bilgilendirme fırsatı sundu.

Not: Etkinlik sırasında Vali Nurtaç Arslan, hasat makinesinin parçaladığı mısır taneleri ve saplarını görmek için yaklaştığında makineden düşen parçaların kıyafetine yapışması nedeniyle kısa süreli zor anlar yaşadı; durum, yanında bulunan tarafından temizlenerek giderildi ve Vali yetkililerle incelemelerde bulundu.

BARTIN'DA YAKLAŞIK 30 BİN DEKAR ALANDA EKİLEN VE HASADINA BAŞLANAN SİLAJLIK MISIRDA 120 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR.