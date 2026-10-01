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Şile'de aile kampı: diyabetli çocuklara eğitim ve umut verildi

Düzce Üniversitesi'nin Maviköy kampında düzenlenen üç günlük aile kampı, 12 yaş altı diyabetli çocuklara eğitim, oyun ve moral desteği verdi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Şile'de aile kampı: diyabetli çocuklara eğitim ve umut verildi

Şile'de düzenlenen Maviköy 2026 aile kampı

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İstanbul Şile'deki Maviköy Diyabet Kampüsü'nde gerçekleştirilen aile kampı, 12 yaş altı diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik kapsamlı bir program sundu. Merkez Müdürü ve Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu koordinasyonunda düzenlenen kampta öncelik, yeni tanı alan, yeni teknoloji kullanımına geçen ve daha önce kamplara katılmamış ailelere verildi.

Eğitim programı ve teknoloji atölyeleri:

Kamp süresince slayt sunumlu salon eğitimleri, teknolojiye göre ayrılmış odak grup çalıştayları ve serbest grup sohbetleriyle ailelere uygulamalı bilgi aktarımı yapıldı. Amaç, katılımcılara diyabet yönetimi için gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve günlük yaşamlarını kolaylaştırmaktı. Eğitim programları; pompa ve sensör kullanımı, kan şekeri takibi ve beslenme yönetimi gibi konuları kapsadı.

Çocuklar için sosyal ve motivasyon etkinlikleri:

Üç günlük kamp boyunca eğitimlerin yanı sıra çocuklar ve ailelerin moralini yükseltecek etkinliklere de yer verildi. Programda yüzme havuzu, palyaço gösterileri, yüz boyama ve glitter etkinlikleri, gölge oyunu gösterisi ile gölge figürü yapım atölyesi, heykel atölyesi ve futbol karşılaşmaları yer aldı. Ayrıca tüm katılımcılar için sabah sporu, sahil gezisi ve çeşitli akşam eğlenceleri düzenlendi.

Kampın bir diğer çıktısı, eğitimci ailelerin oluşturduğu çekirdek grup ve okul ortamında diyabet yönetimini desteklemek üzere kurulan Okulda Diyabet Çalışma Grubu oldu. Bu oluşumların, diyabetle yaşayan çocuk ve ailelerin birbirinden öğrenmesini ve dayanışmasını güçlendirmesi hedefleniyor.

Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, kamptaki çalışmaları destekleyen sponsor kuruluşlara teşekkür etti ve bu tür kampların hastalıkla mücadelede ailelerin güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Aileler de kamp programlarını verimli ve yararlı bularak merkeze ve ekibe teşekkür etti.

Kamp boyunca katılımcılara eşlik eden ekip arasında Uzm. Dr. Perihan Beysel, Diyabet Eğitim Hemşiresi Özge Baştopçu, Uzman Diyetisyen Elif Şahiner ve Diyetisyen Hikmet Tuncak yer aldı. Organizasyon, hem teknik hem de sosyal açıdan katılımcıların ihtiyaçlarını hedef alan dengeli bir program sundu.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 12 YAŞ ALTI DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK DİYABETİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 12 YAŞ ALTI DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİ İÇİN İSTANBUL’UN ŞİLE İLÇESİNDEKİ MAVİKÖY DİYABET KAMPÜSÜ’NDE AİLE KAMPI DÜZENLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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