Şile'de yeni yatırımlar yürütülüyor:

Şile Belediyesi, ilçe genelinde yaşam kalitesini yükseltmek ve bölgesel dayanıklılığı artırmak amacıyla kapsamlı bir yatırım programı yürütüyor. Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi öncülüğünde hazırlanan projeler, ilgili bakanlıkların ve kurumların gündemine taşındı; hedef, mevcut altyapıyı güçlendirip yatırım ve destek kanallarını işletmektir.

Bakanlık düzeyinde eşgüdüm ve destek arayışı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile yürütülen temaslarda, yatırım, finansman ve hibe imkanları değerlendirildi. İlgili genel müdürlükler ve kamu kurumlarıyla sürdürülen görüşmelerde, projelerin önceliklendirilmesine ve hızlandırılmasına odaklanıldı.

altyapı, ulaşım ve kıyı güvenliği öncelikleri:

İlçe çapında afetlere karşı dayanıklılığı artırmak ve sel sonrası iyileştirmeleri sonuçlandırmak için çalışmalar hızlandırıldı. Kabakoz, Ağva ve Pot Deresi mahallelerindeki mahmuz projeleri ile Ağva Balıkçı Barınağı Projesi DSİ ve ilgili bakanlıkların gündemine taşındı. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde, asfalt ve yol yatırımlarının desteklenmesi için talepler iletildi.

şile bezi ve yerel üretimin canlandırılması:

Şile'nin kültürel mirası olan Şile Bezi üretiminin yeniden güçlendirilmesi için fabrikayı tekrar faaliyete geçirmek amaçlanıyor. Fabrikanın teknik eksikliklerinin giderilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması yönünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile girişimler yapıldı; 2027 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) başta olmak üzere farklı destek kaynakları değerlendiriliyor.

kentsel dönüşüm ve sosyal altyapı yatırımları:

Belediye, sosyal konut, kentsel dönüşüm, afet sonrası iyileştirme, bisiklet yolları ve altyapı projelerini de öncelikler arasına aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İller Bankası ve ilgili kamu kurumlarının kredi, hibe ve finansman imkanlarından yararlanılması için girişimler sürdürülüyor. Ayrıca belediyenin hizmet kapasitesini artıracak araç ve ekipman talepleri de resmi kanallara iletildi.

gençlik ve spor yatırımları:

Çocuklar ve gençler için spor imkânlarını zenginleştirmek amacıyla Valilik ile protokoller çerçevesinde ilçe genelinde halı saha projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu çalışmaların amacı, sosyal tesisleri ve gençlik odaklı yatırımları çoğaltarak ilçede kaliteli yaşamı desteklemektir.

hedef: sürdürülebilir ve dayanıklı bir ilçe:

Şile Belediyesi, bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla süregelen iş birliği sayesinde yeni yatırımların ilçeye kazandırılmasını, mevcut projelerin hızlandırılmasını ve belediye hizmetlerinin güçlendirilmesini amaçlıyor. Yapılan başvurular ve teknik hazırlıklarla, hem kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması hem de uzun vadeli kentsel ve ekonomik dönüşüm hedeflerinin desteklenmesi planlanıyor.

ŞİLE BELEDİYESİ, İLÇENİN GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAK, ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA YATIRIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.