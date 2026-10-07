Silifke ve Huzurkent'te oyun atölyeleri anne-çocuk iletişimini ve becerileri destekliyor

Programın amacı ve uygulama alanı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen etkinlikler, Silifke ve Huzurkent Çocuk Kampüslerinde 1-4 yaş arası çocuklar ile annelerine yönelik hazırlanıyor. Atölyelerin temel hedefi, çocukların oyun yoluyla öğrenmesini sağlamak ve erken dönemde sosyal, iletişimsel ile motor gelişimlerine katkı sunmak.

Etkinliklerde çocuklar ve anneleri bir arada; oyun, yönlendirilmiş grup çalışmaları ve motor becerileri destekleyici etkinliklerle bulunuyor. Bu yaklaşım, çocuğun hem bireysel gelişimine hem de ebeveynle kurduğu bağın güçlenmesine odaklanıyor.

Katılım, süre ve dönemsel yapı:

Atölyeler haftada bir gün, bir saat süreyle gerçekleştiriliyor ve 6 haftalık dönemler halinde planlanıyor. Her dönem sonunda kayıtlar yenileniyor; kontenjan olması halinde çocuklar bir sonraki döneme de devam edebiliyor. Program, anne ve çocuğun birlikte katılımını teşvik ederek evde uygulanabilecek yaklaşımları da öğretmeyi amaçlıyor.

Gözlemler ve anne rolü:

Huzurkent Çocuk Kampüsü Rehber Öğretmeni Çilem Özkan atölyelerin anne ve çocuk arasındaki bağı güçlendirdiğini vurguluyor: "Çocukların anneleriyle birlikte güvenli ve eğlenceli bir ortamda oyun oynayarak gelişimlerini destekliyoruz. Bu süreçte anne çocuk iletişimini güçlendiriyoruz. Çocukların sosyalleşmesini, paylaşmayı öğrenmesini, iletişim becerileri kazanmasını ve aynı zamanda motor gelişimlerini destekleyici etkinlikler yapıyoruz."

Özkan, program sürecinde görülen değişimleri de şöyle aktarıyor: "Çocuklar ilk hafta geldiklerinde genelde ortamda yabancılık çekiyorlar. Haliyle biraz bağırmalar, ağlamalar, arkadaşlarıyla uyum sorunu yaşayabiliyorlar. 6 haftanın sonuna doğru yaklaştığımızda çocuklar artık atölyeye geldiklerinde nasıl davranacaklarını, oyuncakları nasıl paylaşmaları gerektiğini öğreniyorlar. Çoğu çocuğumuzun odaklanma süresi arttı. Oyuncak paylaşmayı öğrendiler. İlk başta annelerimiz çocuklarla etkinliklere çok fazla katılım sağlamıyorlardı. Sadece çocuğun etkinlik yapmasını bekliyorlardı ama atölyelerimiz ilerledikçe artık veliler de çocuklarını yönlendiriyorlar."

Program, erken çocukluk döneminde oyun merkezli eğitimin ve anne katılımının, paylaşma, yönerge takibi, grup içinde hareket etme ve odaklanma gibi temel becerilerin gelişiminde belirgin katkılar sunduğunu gösteriyor. Ailelerin atölyelere dahil olması, hem çocukla etkileşimi artırıyor hem de ailelere gelişim süreçlerine eşlik etme konusunda pratik bilgiler kazandırıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN SİLİFKE VE HUZURKENT ÇOCUK KAMPÜSLERİ'NDE 1-4 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR VE ANNELERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OYUN ATÖLYESİ, ÇOCUKLARIN SOSYAL, İLETİŞİMSEL VE MOTOR BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR.