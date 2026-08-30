Silifke'de 30 ağustos coşkusu: Onur Akın ve DJ Emrah meydanı doldurdu

Silifke'de 30 ağustos kutlaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Silifke Anıt Meydanında gerçekleştirilen konser, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kent halkıyla buluşturdu. Meydanı dolduran izleyiciler program boyunca müziğe eşlik ederek kutlamaya yoğun katılım gösterdi.

program akışı:

Gecenin ilk bölümünde DJ Emrah sahne alarak seyircilere ritmik bir açılış sundu. Ardından sahneye çıkan Onur Akın, sevilen eserlerini Silifkeliler için seslendirerek konserin temposunu yükseltti. Konser boyunca her yaştan dinleyici şarkılara eşlik etti ve meydan boyunca canlı bir atmosfer oluştu.

sanatçının sözleri ve teşekkür:

Konser sonunda sanatçıya çiçek takdim edildi. Sahne öncesinde Onur Akın, 30 Ağustosun Türkiye için özel ve anlamlı bir gün olduğunu vurguladı ve buluşmaya katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Akın, gece boyunca dinleyicilerle birlikte sevilen parçalarını seslendirmeye devam etti.

Etkinlik, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında düzenlediği 30 Ağustos programlarının bir parçası olarak gerçekleşti ve Silifke'de birlik, coşku ile anma duygusunu güçlendirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA SİLİFKE ANIT MEYDANINDA DÜZENLENEN KONSERDE, SANATÇI ONUR AKIN SAHNE ALDI. MEYDANI DOLDURAN VATANDAŞLAR, ŞARKILARA HEP BİRLİKTE EŞLİK EDEREK ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU YAŞADI.