Silifke'de belediye soruşturmasında ikinci dalga: üç şüpheli daha tutuklandı

Operasyonun ikinci dalgası tamamlandı:

Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Böylece daha önce yürütülen işlemler sonucunda tutuklananlar da dahil edilince toplam tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

Gözaltılar ve tutuklamaların detayları:

İkinci dalga operasyon kapsamında Silifke Belediyesi bünyesindeki bazı işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada belediye başkan yardımcıları O.Ş. ve R.D. ile geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T.'nin de yer aldığı M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adli kontrolle serbest bırakılırken, Belediye Başkan Yardımcısı R.D., eski imar müdürü E.T.T. ve işadamı M.K. tutuklandı.

Soruşturmanın kapsamı ve elde edilen deliller:

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon içinde kullanılarak üçüncü kişilere haksız menfaat sağlandığı iddiaları araştırıldı. Bu çerçevede bilirkişi raporları ve tanık beyanları alındı; bazı belediye personelinin etkin pişmanlık kapsamında ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Daha önce 19 Haziran'da düzenlenen geniş çaplı operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte 19 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Silifke Belediyespor Kulübü Başkanı S.O., belediye başkan yardımcıları E.E.D. ve Ş.S.D., özel kalem müdürü E.S. ile ayniyat müdürü E.G. gibi isimlerin bulunduğu 8 kişi tutuklanmıştı. Başsavcılığın itirazı üzerine daha sonra 3 şüpheli daha tutuklanmış, ikinci dalgadaki 3 tutuklama ile birlikte tutuklu sayısı toplam 14 olarak kayda geçti.

Silifke Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 3 şüpheli daha tutuklandı