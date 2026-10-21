Silifke'de hatıra ormanı bin serviyle yeniden hayat buldu

Silifke'de hatıra ormanı yeniden ağaçla buluştu

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı, 2025 yılında çıkan yangında zarar gören alanların onarımı için yeniden ağaçlandırıldı. 2015 yılında 15 dönümlük alanda kurulan hatıra ormanında, düzenlenen çalışmayla bin servi fidanı toprakla buluşturuldu.

etkinlik ve katılımcılar:

Ağaçlandırma çalışması, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silifke Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akkaya, Silifke Adliyesi'nde görevli hakim ve cumhuriyet savcıları, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin, orman işletme şefleri ve orman ekipleri katıldı. Etkinlikte yangında zarar gören bölümlerin yeniden yeşillendirilmesine yönelik kapsamlı dikim çalışmaları yapıldı.

başsavcının vefa ve gelecek vurgusu:

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, törende şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi. Akyıldız, şehidimizin hatırasını yaşatmanın ortak sorumluluk olduğunu belirterek, etkinliğin yalnızca bir ağaçlandırma çalışması olmadığını vurguladı. Bin servi fidanının dikilmesini, şehidin hatırasına duyulan vefanın, doğaya karşı sorumluluğun ve gelecek kuşaklara bırakılacak yeşil mirasın somut bir göstergesi olarak değerlendirdi ve dikilen her fidanın geleceğe umut olacağını ifade etti.

Servi ağaçlarının zamanla büyüyerek çevre bilinci, doğa sevgisi ve ortak değerlere sahip çıkma anlayışının simgesi haline geleceği kaydedildi. Katılımcılara teşekkür eden Akyıldız, programın ardından başta Mehmet Selim Kiraz olmak üzere vatanı, milleti ve görevleri uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulduğunu belirtti.

Yeşilovacık'taki fidan dikimiyle yangının zarar verdiği alanların onarımı hedeflenirken, hatıra ormanında yükselen ağaçlarla şehit savcının adı doğayla iç içe, kalıcı bir şekilde yaşatılacak ve gelecek nesillere aktarılacak yeşil bir miras bırakılacak.

HATIRA ORMANININ YENİDEN YEŞERTİLMESİ AMACIYLA AĞAÇLANDIRMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.