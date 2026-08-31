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Silifke'de makilik yangını helikopter destekli müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı

Silifke Burunucu Mahallesi'nde çıkan makilik yangın, 2 helikopter ile arazözlerin koordineli müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 17:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Silifke'de makilik yangını helikopter destekli müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Yangın, Mersin'in Silifke ilçesi Burunucu Mahallesi Bozdoğan mevkiindeki makilik alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin dikkatini çekti.

İhbarın ardından olay yerine hızlı bir şekilde söndürme ekipleri yönlendirildi ve çalışmaların koordine edilmesi için sahada acil müdahale başlatıldı.

Müdahale ve sonuç:

Yangına havadan 2 helikopter ile karadan arazözler ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Havadan ve karadan yürütülen koordineli çalışmayla alevler, çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekiplerin yoğun soğutma çalışmaları sonrasında yangın tamamen söndürüldü ve bölgede hasar tespiti ile nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

MERSİN&#039;İN SİLİFKE İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALEYLE...

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE MAKİLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN YAPILAN MÜDAHALEYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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