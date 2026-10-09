Silifke'de 'yılmayacağız, durmayacağız' diyen Özgür Özel: millet iradesine saygı gösterin

Silifke programı:

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin programı kapsamında Silifke'ye gitti. Özel, Alaaddin Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Göksu Parkı'nda partililere hitap etti. Konuşmasında 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ve millet iradesine vurgu yaptı.

seçmen iradesine vurgu:

Özel, 31 Mart 2024'te Silifke Belediye Başkanı olarak Mustafa Turgut ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Vahap Seçer'in seçildiğini hatırlattı. Belediye başkanlarına yönelik yürütülen süreçlere değinen Özel, seçmen iradesinin yok sayılamayacağını belirterek, 'Bu, Silifke’nin iradesine kafa tutmaktır' dedi.

Kendisi, bir insanın, partinin veya kadronun demokratlığının sadece seçim kazandığında değil, seçim kaybettiğinde de belli olduğunu vurguladı. Kazananı tebrik etmenin ve muhalefet görevini üstlenerek bir sonraki seçimi beklemenin demokratik anlayışın gereği olduğuna dikkat çekti.

yeni parti ve mücadele çağrısı:

Partililere seslenen Özel, Yeni Parti'yi iktidara taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Vatandaşlara sabır ve moral çağrısında bulunan Özel, partililerin etkinliklere ve mücadeleye katılımının önemini vurguladı. Konuşmasında 'Biz yılmayacağız, durmayacağız' ifadelerini kullanarak, 'Var gücümüzle çalışıp partimizi iktidar yapacağız' mesajını yineledi.

emeklilerin geçim sıkıntısı:

Ekonomik konuya da değinen Özel, emekli maaşlarının alım gücündeki düşüşü çeyrek altın üzerinden ifade ederek emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekti. Bu durumun sandığa yansıyacağını savunan Özel, mevcut iktidarın seçimlerde bunun karşılığını göreceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Özel, partililere seçim hedefini hatırlatarak, 'Bu yıl da istikamet iktidar. Hep birlikte yürüyecek miyiz? O zaman hadi bakalım, yürüyelim arkadaşlar' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL SİLİFKE’DE CUMA NAMAZI KILIP PARTİLİLERE SESLENDİ