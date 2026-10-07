Silifke’de Zübeyde Hanım anaokuluna Oğuz Toker açık hava sınıfı

Protokol töreninin ayrıntıları:

Mersin'in Silifke ilçesinde, öğrencilerin doğayla iç içe ve daha nitelikli bir eğitim ortamına kavuşması amacıyla Zübeyde Hanım Anaokulu bünyesinde oluşturulacak Oğuz Toker Açık Hava Sınıfı için protokol imzalandı. Proje, hayırsever Hüsnü Tokerin katkılarıyla hayata geçirilecek ve okul bahçesini eğitimsel bir alana dönüştürmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Planlanan açık hava sınıfı, öğrencilerin açık havada öğrenme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlanacak; sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere imkân tanıyacak bir eğitim alanı oluşturulması amaçlanıyor. Proje, okul öncesi eğitimde farklı öğrenme ortamları sunarak niteliği artırma hedefi taşıyor.

Tören ve katılımcılar:

Kaymakamlıkta düzenlenen imza törenine Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, İlçe Millî Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, hayırsever çift Hüsnü ve Kiraz Toker ile okul müdürü Aydan Akkaya katıldı. Törende, okul öncesi eğitimin niteliğinin artırılmasının önemi ve öğrencilerin farklı öğrenme ortamlarıyla buluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, eğitime sağlanan katkılardan dolayı hayırsever çifte teşekkür etti.

Proje tamamlandığında, okul bahçesindeki bu yeni açık hava alanının çocukların ders dışı etkinlikleri, keşfetme odaklı öğrenme ve sosyal etkileşimleri için kalıcı bir mecra oluşturması bekleniyor.

SİLİFKE’DE AÇIK HAVA SINIFI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI