Silifke'nin büyüme rotası muhtarlarla çizildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke ilçesinde görev yapan 47 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmaları ve öncelikleri değerlendirdi. Toplantıya Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı ve Keben Mahallesi Muhtarı Murat Temur da katıldı.

Görüşmede muhtarların talepleri, Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ tarafından sürdürülen hizmetler, kırsal mahallelerin öncelikleri ve bölgenin ekonomik potansiyeli ele alındı. Muhtarlar ulaşım, altyapı, su temini ile tarımsal desteklerden duydukları memnuniyeti paylaşırken, yerel etkinliklerin ve destek programlarının bölge tanıtımına katkısına dikkat çekti.

imar planı ve kentleşme:

Seçer, Silifke'nin önümüzdeki yıllarda ciddi bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak imar planlarının önemine dikkat çekti. Seçer'in ifadeleri özetle; 'İmar planı olmazsa yol açamazsın, kanalizasyon döşeyemezsin, içme suyu şebekesi, konut ve iş yeri yapamazsın, küçük sanayi kuramazsın. İmar olmazsa şehir olmaz.' Bu yaklaşım doğrultusunda kalan etapların tamamlanmakta olduğunu belirtti ve bu planların kentin yapılaşma ve hizmet erişimi açısından belirleyici olacağını söyledi.

Seçer, artan nüfusun kırsal mahallelerde de ekonomik hareketlilik yaratacağını, nüfus artışının iş gücü ihtiyacı ve tüketim artışı getireceğini; bunun da sebze, meyve gibi tarımsal üretime olan talebi ve istihdamı artıracağını ifade etti.

altyapı, ulaşım ve kırsal hizmetler:

Toplantıda özellikle Balandız Mahallesi'nin uzun süredir çözülemeyen su sorunu, Uzuncaburç'un turizme kazandırılması, Çaltıbozkır'da düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'nin bölge tanıtımına katkısı ve mezarlık düzenlemeleri gündeme taşındı. Seçer, Arkum, Atakent ve Atayurt mahallelerindeki arıtma ve kanalizasyon sorunları için çalışmaların başlatıldığını ve altyapı eksiklerinin giderileceğini aktardı.

Yol yatırımlarına ilişkin Seçer, belediyenin yol yapım bütçesinden önemli bir pay ayırdığını belirtti: 'Biz toplam bütçemizin yaklaşık 4'te birini yol yapım birimine ayırıyoruz. Bitüm pahalı, petrol fiyatları arttı. Biz Türkiye'nin en kaliteli bitümünü kullanıyoruz. Kaliteli bitüm demek, kaliteli asfalt demek. Kaliteli asfalt demek, kaymak gibi yol demek.' Ayrıca Büyükşehir'in sorumluluk alanı dışındaki bazı yollara da müdahale ederek hizmeti yaygınlaştırdığını söyledi.

Muhtarlar, ilçede düzenlenen festivallerin ve üretici desteklerinin, ulaşımdaki iyileştirmelerin Silifke'ye somut katkılar sunduğunu belirtti. Kırsal mahallelerde yol ve su sorunlarının giderilmesinin, tarımsal üretimin ve yaşam kalitesinin artışına doğrudan yansıyacağı vurgulandı.

Toplantıda ayrıca bölgedeki nükleer tesis ile eski Seka Limanı yatırımlarının Silifke'yi doğrudan etkileyeceği ve bu projelerin istihdam ile nüfus hareketliliğini tetikleyeceği üzerinde duruldu. Seçer, limanın yeniden devreye girmesiyle dışarıdan mühendis ve yöneticilerin geleceğini, bunun da bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal politikalar, eğitim, tarımsal destekler ve hayvancılık alanlarında sürdürdüğü hizmetlere de değinildi. Seçer, Silifke'ye kazandırılan Çocuk Kampüsünün çocuklar için önemli bir eğitim alanı olduğunu ifade etti.

Toplantı sonrası Seçer, muhtarlarla iletişimin ve iş birliğinin güçlü olduğunu belirterek çözüm odaklı çalıştıklarını söyledi: 'Büyükşehir olarak gri alan bırakmıyoruz. Yapılabilecek olanlar yapılıyor, yapılmayacak olanlar için de neden yapılamayacağı uygun bir dille izah ediliyor.'

Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnuniyet duyduklarını, Başkan Seçer'e desteklerinin süreceğini ve birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, SİLİFKE İLÇESİNDE GÖREV YAPAN 47 MAHALLE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.