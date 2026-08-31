silifke'ye getirilen Hüseyin Özdemir'in cenazesi memleketine ulaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Özdemir'in cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Olayda toplam 8 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaybolmuştu.

kaza ve kurtarma çalışmaları:

Girne'den Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde yaşanan facianın ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında çok sayıda yolcuya ulaşılamadı. Kurtarılanlar arasında Hüseyin Özdemir'in iki kızı ve damadı bulunurken, eşi Şerif Özdemir kazada kaybolanlar arasında yer aldı.

aile ve cenaze süreci:

Cenaze, prosedürlerin tamamlanmasının ardından önce uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na, oradan da karayoluyla Silifke Devlet Hastanesi morguna getirildi. Aile yakınları ve yetkililer, cenaze işlemleriyle ilgilendi. Hüseyin Özdemir'in cenazesinin yarın Nuru Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

Olayın ardından bölge yetkilileri ve denizcilik ekipleri soruşturma ve arama faaliyetlerini sürdürürken, aileler ve yakın çevre facianın etkisi altında yas tutuyor.

GİRNE’DEKİ FERİBOT FACİASINDA ÖLEN HÜSEYİN ÖZDEMİR’İN CENAZESİ SİLİFKE’YE GETİRİLDİ