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silivri açıklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Silivri açıklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu; Sahil Güvenlik limana getirdi. Cenaze Adli Tıp'a götürülerek kimlik ve ölüm nedeni belirlenecek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 21:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

silivri açıklarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Silivri açıklarında öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen cenaze, Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Silivri Limanına getirildi ve yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

olayın meydana gelişi:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde cansız bir erkek bedeni tespit etti. Ekiplerin limana getirdiği cenazeye yönelik ilk müdahale ve tespit işlemlerinin ardından, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. yetkililer, cesedin bulunduğu noktanın olay yerinden uzaklığına dikkat çekti.

savcılığın açıklaması ve soruşturma:

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 2 Eylül 2026 tarihinde Marmara Denizi’nde ticari faaliyette bulunan M/T Alsu ile Tugberk İmamoğlu isimli gemilerin çarpışması ve 10 kişilik mürettebatı bulunan Tugberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen arama ve kurtarma faaliyetleri sırasında, çatma bölgesine yaklaşık 5 km mesafede bir cansız erkek bedenine ulaşılmış olduğu bildirildi.

Başsavcılık, cansız bedenin kazada kaybolan mürettebattan birine ait olup olmadığının belirlenmesi, kimlik tespitinin yapılması ve kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk sağlandığını; yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu.

Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Silivri açıklarında erkek cesedi bulundu

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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