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Silivri meclisinde dere yatağı üzerinden belediye denetimi tartışıldı

Silivri meclisinde derede bulunan yatak tartışma konusu oldu; AK Partili Yazıcı eleştirdi, Başkan Vekili Yalçın Ekici müdahale sözü verdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Silivri meclisinde dere yatağı üzerinden belediye denetimi tartışıldı

Meclis tartışması:

Silivri Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir derenin üzerinde birkaç gündür görüldüğü belirtilen bir yatak gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı, tartışmayı başlatan konuşmasında sorunun saha denetimlerindeki aksaklıklara işaret etti.

Yazıcı, dereyi işaret ederek "Üç dört gündür bir yatak yüzüyor" dedi ve durumu toplantıda örnek gösterdi. Mecliste kısa bir diyalog yaşandı; "Nasıl bir yatak?" sorusuna Yazıcı, "Bildiğin yatak, derenin üzerinde duruyor" şeklinde yanıt verdi.

Belediyenin yanıtı:

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici ise eleştiriye anında karşılık verdi. Ekici, konunun kendisine bildirilmesi halinde belediye ekiplerinin müdahale edeceğini belirterek, "Bana söyleseydiniz sabah aldırırdık" dedi ve yatağın kaldırılması için gerekli girişimin yapılacağını söyledi.

Tartışmanın özü ve beklentiler:

Yazıcı, konuşmasında belediyenin sorunların giderilmesinde daha proaktif olması gerektiğini vurguladı. Meclis üyesi, saha ekiplerinin vatandaş ya da meclis bildirimini beklemeden sorunları yerinde tespit edip müdahale etmesi gerektiğini savundu. Bu eleştiri, yerel hizmetlerin izlenmesi ve hızlı müdahale beklentisini merkezine aldı.

Derede bulunan yatak üzerinden başlayan karşılıklı konuşmalar, Ekici'nin müdahale sözü vermesinin ardından sona erdi. Toplantıda konu hakkında başka bir karar kaydı yapılmadı; ancak olay, belediye hizmetlerinin denetimi ve saha koordinasyonuna dair tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Silivri Belediye Meclisi&#039;nde &quot;yüzen yatak&quot; tartışması

Silivri Belediye Meclisi'nde "yüzen yatak" tartışması

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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