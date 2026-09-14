Silivri sahilinde arbede: yaralı hastaneye sevk edildi

olay detayı:

Silivri Sahili'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve nakil:

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

polis incelemesi:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kavganın çıkış nedeni ve olaya karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

Silivri Sahilinde Kavga: 1 Yaralı