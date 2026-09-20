Silivri Yolçatı Mahallesi'nde su kanalında ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Olay yeri ve müdahale:
İstanbul'un Silivri ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde su kanalında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler sevk edildi; sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kimlik tespiti ve adli işlem:
Yapılan incelemede ölen kişinin 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı:
Jandarma ekipleri, Karabulut'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler ve gerekli işlemler ilgili birimlerce yürütülüyor.
SİLİVRİ’DE 60 YAŞINDAKİ ADEM KARABULUT’UN KANALDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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