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Silivri Yolçatı Mahallesi'nde su kanalında ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Silivri Yolçatı Mahallesi'nde su kanalında ölü bulunan kişinin 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu ve cenazenin Adli Tıp'a götürüldüğü bildirildi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 18:24

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 18:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri Yolçatı Mahallesi'nde su kanalında ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Olay yeri ve müdahale:

İstanbul'un Silivri ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde su kanalında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler sevk edildi; sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kimlik tespiti ve adli işlem:

Yapılan incelemede ölen kişinin 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri, Karabulut'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler ve gerekli işlemler ilgili birimlerce yürütülüyor.

SİLİVRİ’DE 60 YAŞINDAKİ ADEM KARABULUT’UN KANALDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

SİLİVRİ’DE 60 YAŞINDAKİ ADEM KARABULUT’UN KANALDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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