Silivri Yolçatı Mahallesi'nde su kanalında ölü bulunan kişinin kimliği tespit edildi

Olay yeri ve müdahale:

İstanbul'un Silivri ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde sabah saatlerinde su kanalında hareketsiz bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler sevk edildi; sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kimlik tespiti ve adli işlem:

Yapılan incelemede ölen kişinin 60 yaşındaki Adem Karabulut olduğu tespit edildi. Cenaze, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı:

Jandarma ekipleri, Karabulut'un ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler ve gerekli işlemler ilgili birimlerce yürütülüyor.

SİLİVRİ’DE 60 YAŞINDAKİ ADEM KARABULUT’UN KANALDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU