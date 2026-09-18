Silivri'de 2011 vakası: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dört şüpheli adliyede

Soruşturmanın son durumu:

Ergenekon soruşturması sürecinde 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu ile ilgili yürütülen soruşturmada, toplam dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan kişilere ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra şüpheliler, adli mercilere teslim edildi.

Gözaltılar ve operasyonlar:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı ile dönemin cezaevi savcısı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları olan emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da operasyonda yakalananlar arasında yer aldı. Diğer koğuş arkadaşı emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ise Kıbrıs'tan dönüşünün ardından havalimanında gözaltına alındı.

Adli süreç ve soruşturma odağı:

Soruşturma, Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında tutuklu bulunduğu sırada yaşamını yitirmesine ilişkin şüpheli ölüm iddialarını konu alıyor. Gözaltına alınan dört şüpheli, işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi; soruşturmanın adli boyutu ve olaya ilişkin ifadeler takip ediliyor.

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli adliyeye sevk edildi