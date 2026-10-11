Silivri'de anma sürüşü: binlerce motorcu trafikte görünürlük ve güvenlik çağrısı yaptı

Anma sürüşü ve katılım:

İstanbul Silivri'de düzenlenen organizasyonda yaklaşık bin motosikletli, kazalarda hayatını kaybeden arkadaşlarını anmak üzere bir araya geldi. Etkinlik, Silivri Motosiklet Kulübü ev sahipliğinde ve İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen "Motosiklet Üzerinde Vefat Etmiş Sürücüleri Anma Sürüşü"nün ikinci ayağı oldu. Katılımcılar Selimpaşa Dinlenme Tesisleri'nde buluşarak toplu sürüşle Silivri Motorcu Anıt Heykeli'ne ulaştı.

rotanın ve törenin ayrıntıları:

Toplanma noktasından anıt heykeline kadar süren sürüş boyunca sürücüler, trafikte motosikletlerin görünürlüğünün artırılmasına dair mesajlar verdi. Program çerçevesinde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu; ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yaşamını yitiren motosikletçiler anıldı. İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Candan, yakın zamanda hayatını kaybeden Bedir Kaleci ile motosiklet camiasında tanınan "Motovlogcu Dayı"yı anarak tüm sürücülere rahmet diledi.

güvenlik çağrıları ve talepler:

Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir, sürücülerin trafikte motosikletlilere karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı ve katılımcılara yönelik olarak "Sinyal verin, aynanıza bakın, bizi görün. Telefonunuzla ilgilendiğinizin onda biri kadar bizimle ilgilenin. Bizim de evde bekleyenlerimiz var" sözlerini paylaştı. Kandemir, motosikletlerin trafikte maruz kaldığı risklerin azaltılması için sürücü duyarlılığının artırılmasının önemine dikkat çekti.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özsoy, hız limitlerinin yeniden düzenlenmesi, sertifikalı koruyucu ekipmanların yaygınlaştırılması ve kapsamlı bir eğitim seferberliği üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü belirtti; "Hız limitleri konusunda düğmeye basıldı. Arabalarla aynı süratlere gelmeyebilir ama kamyonlardan hızlı olacağımıza size söz veriyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca trafikte motosiklet sürücülerini hedef alan tacize ve saldırılara karşı daha ağır hukuki yaptırımlar talep ettiklerini aktardı.

Etkinlik, sürücülerin trafikte görünürlüğünün artırılması ve can güvenliğinin sağlanması çağrılarıyla sona erdi. Organizasyon, motosiklet camiasının hem kayıplarını anma hem de yol güvenliği konusunda ortak bir farkındalık oluşturma çabasını öne çıkardı.

SİLİVRİ MOTOSİKLET KULÜBÜ BAŞKANI ÖZKAN KANDEMİR