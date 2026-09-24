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Silivri'de jandarma aracı kaza yaptı: dört kişi yaralandı

Silivri'de TEM Bağlantı yolunda jandarma aracı ile sivil aracın çarpışması sonucu 3 jandarma ile kadın sürücü yaralandı; durumları iyi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'de jandarma aracı kaza yaptı: dört kişi yaralandı

Silivri'de TEM bağlantı yolunda çarpışma

İstanbul Silivri ilçesinde TEM Bağlantı yolu, Silivri mezarlığı önünde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 08.50 sıralarında kaydedildi.

Kazanın oluş şekli:

Yolda seyir halindeki bir sivil araç ile aynı istikamette ilerleyen jandarma personeli aracının çarpışması sonucu çarpışma gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle jandarma aracı, mezarlık önünde park halindeki iki araca daha çarparak durabildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3 jandarma personeli ile sivil aracın kadın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve edinilen bilgilere göre yaralıların genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekildi.

İSTANBUL SİLİVRİ İLÇESİNDE, TEM BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDE JANDARMA ARACI İLE SİVİL ARAÇ ÇARPIŞTI....

İSTANBUL SİLİVRİ İLÇESİNDE, TEM BAĞLANTI YOLU ÜZERİNDE JANDARMA ARACI İLE SİVİL ARAÇ ÇARPIŞTI. KAZADA 3 JANDARMA PERSONELİ VE SİVİL ARACIN KADIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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