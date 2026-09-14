Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol edildi

Silivri'de bir haftalık denetimlerin genel bilançosu:

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasındaki ortak denetimleri geniş kapsamlı yürütüldü. Bir haftalık çalışmada toplam 20.323 kişinin ve 7.928 aracın sorgulanmasıyla birlikte, toplam 28.251 kişi ve araç üzerinde kontrol yapıldı.

Emniyet müdürlüğünün sonuçları:

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarda 12.620 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi ve 1.938 aracı kontrol etti. Denetimler sırasında aranan 30 şahıs tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı ve 13 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Emniyet ekipleri ayrıca 1 tabanca ve muhtelif miktarda yasaklı madde ele geçirdi.

Jandarma denetimlerinin bulguları:

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 7.703 kişi ile 5.990 aracı sorguladı. Jandarma denetimlerinde aranan 21 şahıs ile 8 yoklama kaçağı tespit edildi; ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı ve bu süreçte 8 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri de çalışmalarda 1 adet silah ele geçirdi.

Her iki birimin verileri birlikte değerlendirildiğinde, denetim döneminde toplam 51 aranan şahısın tespit edildiği ve toplam 2 silahın ele geçirildiği belirtildi. Yetkililer, planlı denetimlerin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında etkili olduğunu vurguladı.

SİLİVRİ’DE BİR HAFTADA 20 BİN 323 KİŞİ İLE 7 BİN 928 ARAÇ SORGULANDI.