Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,0972 -0,40%
Bist 14.307,35 -1,11%
Altın Gram 6.750,07 -2,05%
EUR/USD 1,1535 -0,57%
Brent Petrol 109,18 +4,37%
--°

Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol edildi

Silivri Emniyet ve Jandarma ekipleri 7-13 Eylül'de 20323 kişi ile 7928 aracı kontrol etti; denetimlerde 51 aranan şahıs, 2 silah ve bir dizi gözaltı yapıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol edildi

Silivri'de bir haftalık denetimlerin genel bilançosu:

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasındaki ortak denetimleri geniş kapsamlı yürütüldü. Bir haftalık çalışmada toplam 20.323 kişinin ve 7.928 aracın sorgulanmasıyla birlikte, toplam 28.251 kişi ve araç üzerinde kontrol yapıldı.

Emniyet müdürlüğünün sonuçları:

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarda 12.620 kişinin GBT sorgulamasını gerçekleştirdi ve 1.938 aracı kontrol etti. Denetimler sırasında aranan 30 şahıs tespit edilirken, 11 kişi gözaltına alındı ve 13 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı. Emniyet ekipleri ayrıca 1 tabanca ve muhtelif miktarda yasaklı madde ele geçirdi.

Jandarma denetimlerinin bulguları:

Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 7.703 kişi ile 5.990 aracı sorguladı. Jandarma denetimlerinde aranan 21 şahıs ile 8 yoklama kaçağı tespit edildi; ekipler 8 kişiyi gözaltına aldı ve bu süreçte 8 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri de çalışmalarda 1 adet silah ele geçirdi.

Her iki birimin verileri birlikte değerlendirildiğinde, denetim döneminde toplam 51 aranan şahısın tespit edildiği ve toplam 2 silahın ele geçirildiği belirtildi. Yetkililer, planlı denetimlerin kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında etkili olduğunu vurguladı.

SİLİVRİ’DE BİR HAFTADA 20 BİN 323 KİŞİ İLE 7 BİN 928 ARAÇ SORGULANDI.

SİLİVRİ’DE BİR HAFTADA 20 BİN 323 KİŞİ İLE 7 BİN 928 ARAÇ SORGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'da 16 yaşındaki çocuğun evinde 808 sentetik ecza ele geçirildi
images

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk...
images

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkati...
images

Sinop'ta sinir krizi evde cam kırılmasına ve el yaralanmasına yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Efeler'de Anıl Yetişkin sınıflarda miniklerle yeni eğitim yılına başladı

Bodrum limanına iki kruvaziyer yanaştı, 836 yolcu kente hareket getirdi

Manavgat'ta çadır ve Türk bayrağı altına saklanan uyuşturucu jandarmanın dikkatinden kaçmadı

kırıkkale'de 56 milyon liralık hesap trafiğiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi