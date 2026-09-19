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Silivri'de Kozinoğlu soruşturması genişliyor: dört şüpheli daha gözaltında

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki Silivri cezaevi ölümüne ilişkin soruşturma genişliyor; Tekirdağ ve İstanbul'da dört şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silivri'de Kozinoğlu soruşturması genişliyor: dört şüpheli daha gözaltında

Silivri soruşturmasında yeni gözaltılar

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, jandarma ekiplerinin koordinasyonunda operasyonlar düzenlendi.

Gözaltına alınan isimler

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski gazeteci Osman Arslan, ambulans şoförü Süleyman Kaba, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltıların soruşturmanın seyri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun kapsamı ve soruşturmanın durumu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstanbul ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ifade edildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, adli işlemler ve soruşturma kapsamında alınacak ifadeler doğrultusunda sürecin ilerleyeceği bildirildi.

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına...

Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturmada 4 şüpheli daha gözaltına alındı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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