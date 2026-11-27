Silivri'de siyasi katılım töreni

İstanbul Silivri ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilen İBB ve Silivri Belediye Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ve Mehmet Keleş, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Kıroğlu, aynı zamanda Silivri Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Tören ve bölgesel katılımlar:

Kıroğlu ve Keleş'in katılımı AK Parti Silivri İlçe Danışma Meclisi programında gerçekleştirildi; rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Tören, yerel siyaset çevrelerinde dikkat çeken bir geçiş olarak kayda geçti.

Silivri'deki katılımların yanı sıra, CHP Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu ve Yeni Parti Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de kendi ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti'ye katıldılar.

AK Parti'nin mesajı:

Bizim derdimiz İstanbul. Eser ve hizmet siyasetiyle İstanbul’umuzu hak ettiği noktaya taşımak, hemşehrilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yeni meclis üyelerine başarılar dileyerek katılımların İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti. Parti yetkilileri bu tür katılımları İstanbul siyasetinde güç biriktirme ve yerel yönetimlerde hizmet hedeflerine katkı sağlama çabası olarak nitelendiriyor.

Yerel düzeyde yaşanan bu tür transferler, belediye meclislerinin kompozisyonunu ve işleyişini doğrudan etkileyebiliyor; siyasi aktörlerin söylem ve önceliklerinde gözlemlenebilecek değişiklikler, hizmet projeleri ve karar alma süreçlerine yansıyabilir.

CUMHURİYET HALK PARTİ’Sİ (CHP) İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (İBB) VE SİLİVRİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TAN HÜSEYİN KIROĞLU İLE MEHMET KELEŞ, DÜZENLENEN TÖRENLE AK PARTİ’YE KATILDI.