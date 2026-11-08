Silivri'de yetişen Aziz Nektarios anıldı; kültürler buluşmasının önemi vurgulandı

Silivri'de Aziz Nektarios anma töreni

Ortodoks dünyasında önemli bir yere sahip olan ve Silivri'de doğan Aziz Nektarios, ilçedeki Kale Park'ta düzenlenen törenle anıldı. Etkinlik, Fener Rum Patrikhanesi tarafından organize edildi ve programa Yunanistan'dan yaklaşık 1.500 kişi katıldı.

Organizasyon ve katılımcılar:

Program boyunca ilahi litürji ve anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Metropolit Maksimos adına yapılan konuşmada, ilahi litürjinin ve bütün etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli iznin verilmesinden dolayı ülkemizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sayın İstanbul Valimize en içten şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sundukları ifadeleri paylaşıldı.

Organizasyonun düzenlenmesinde sağlanan kolaylık ve izinler, etkinliğe katılan yerli ve yabancı misafirlerin katılımını kolaylaştırdı. Tören, hem dini ritüeller hem de temsilci konuşmalarıyla gün boyunca sürdü.

Belediye desteği ve kültürel buluşma:

Silivri Belediye Başkan Vekili Yalçın Ekici törendeki konuşmasında katılımcıları selamlayarak programın kültürel birliktelik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Ekici, İstanbul Valiliğinin onayıyla hayata geçirilen programda Aziz Nektarios'u anmak ve kültürler buluşmasının güzelliğini paylaşmak üzere bir araya gelindiğini belirtti.

Tören sırasında Silivri Belediyesi ve belediye çalışanlarına da organizasyona sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür edildi. Yetkililer arasındaki iş birliğinin, etkinliğin düzenli ve saygılı bir ortamda gerçekleşmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Etkinlik, farklı ülkelerden gelen Ortodoks inancına mensup ziyaretçilerin katılımıyla sona erdi; anma programı hem dini anma hem de kültürlerarası bir buluşma niteliği taşıdı.

Aziz Nektarios, Silivri’de düzenlenen törenle anıldı