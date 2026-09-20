Dolar 48,7863 +0,05%
Euro 56,0557 +0,09%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.920,29 -0,29%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,27 -1,03%
--°

Sille'de temiz çevre için gönüllü seferberliği

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu, okullar, TEMA ve gönüllüler Sille Mahallesi'nde 'Temiz Sille Temiz Selçuklu' kapsamında çevre temizliği yaptı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sille'de temiz çevre için gönüllü seferberliği

Sille Mahallesi'nde çevre etkinliği

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformunca 'Doğa için Adım Atıyoruz' sloganı ve 'Temiz Mahalle Temiz Selçuklu' konseptiyle Sille Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık bilincini oluşturma çalışmaları kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Katılımcılar ve amaç:

Her ay iki farklı mahallede yürütülen çalışma programının bu haftaki adresi Sille oldu. Etkinlikte Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyelerinin yanı sıra Selçuklu Gençlik Meclisi, Selçuklu Anaokulu ve Sille İlkokulu öğrencileri, TEMA Vakfı temsilcileri ile çevre ve sıfır atık gönüllüleri yer aldı. Katılımcılar, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle alan temizliği ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Belediye'nin mesajı:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevre duyarlılığını artırmanın temel hedef olduğunu vurguladı. Pekyatırmacı, 'Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmanın temelinde çevreye olan duyarlılığı artırmak yatıyor' sözleriyle bu anlayışı bir misyon olarak benimsediklerini belirtti. Platformun okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar yürüttüğünü aktaran Pekyatırmacı, bu tür etkinliklerin süreceğini ifade ederek katkı veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

SELÇUKLU ÇEVRE VE SIFIR ATIK PLATFORMUNCA &quot;DOĞA İÇİN ADIM ATIYORUZ&quot; SLOGANI VE &quot;TEMİZ MAHALLE...

SELÇUKLU ÇEVRE VE SIFIR ATIK PLATFORMUNCA "DOĞA İÇİN ADIM ATIYORUZ" SLOGANI VE "TEMİZ MAHALLE TEMİZ SELÇUKLU" KONSEPTİYLE SİLLE MAHALLESİ'NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalık'ta gönüllüler manzarayı çöplerden arındırdı
images

Yıllardır bitmeyen inşaat Esentepe'yi endişelendiriyor
images

Ballıkaya gölünde pelikanların görsel şöleni
images

Su samuru Çarşamba Çayı'nda ilçe sakinlerini sevindirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı