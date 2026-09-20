Sille'de temiz çevre için gönüllü seferberliği

Sille Mahallesi'nde çevre etkinliği

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformunca 'Doğa için Adım Atıyoruz' sloganı ve 'Temiz Mahalle Temiz Selçuklu' konseptiyle Sille Mahallesi'nde çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Selçuklu Belediyesi'nin sıfır atık bilincini oluşturma çalışmaları kapsamında İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlendi.

Katılımcılar ve amaç:

Her ay iki farklı mahallede yürütülen çalışma programının bu haftaki adresi Sille oldu. Etkinlikte Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyelerinin yanı sıra Selçuklu Gençlik Meclisi, Selçuklu Anaokulu ve Sille İlkokulu öğrencileri, TEMA Vakfı temsilcileri ile çevre ve sıfır atık gönüllüleri yer aldı. Katılımcılar, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle alan temizliği ve bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Belediye'nin mesajı:

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevre duyarlılığını artırmanın temel hedef olduğunu vurguladı. Pekyatırmacı, 'Geleceğe daha temiz bir dünya bırakmanın temelinde çevreye olan duyarlılığı artırmak yatıyor' sözleriyle bu anlayışı bir misyon olarak benimsediklerini belirtti. Platformun okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar yürüttüğünü aktaran Pekyatırmacı, bu tür etkinliklerin süreceğini ifade ederek katkı veren tüm gönüllülere teşekkür etti.

SELÇUKLU ÇEVRE VE SIFIR ATIK PLATFORMUNCA "DOĞA İÇİN ADIM ATIYORUZ" SLOGANI VE "TEMİZ MAHALLE TEMİZ SELÇUKLU" KONSEPTİYLE SİLLE MAHALLESİ'NDE ÇEVRE TEMİZLİĞİ ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.