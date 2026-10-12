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Silopi meclisinde su fırlatma ve arbede: başkan yardımcısına fiziksel müdahale iddiası

Silopi belediyesi meclis toplantısında tartışma su fırlatma ve fiziki müdahaleye dönüştü; görüntülerde Tahir Tarhan ile Harun Kuday'ın çatışması var.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silopi meclisinde su fırlatma ve arbede: başkan yardımcısına fiziksel müdahale iddiası

toplantıda tansiyon yükseldi:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde düzenlenen Silopi Belediyesi aylık meclis toplantısı sırasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Toplantıda Meclis Üyesi Tahir Tarhan ile Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı arasında başlayan tartışmaya, Başkan Yardımcısı Harun Kuday müdahil oldu ve gerginlik tırmandı.

olayın seyri ve iddialar:

Edinilen bilgilere göre, tartışma sırasında Tahir Tarhan ile Harun Kuday arasında sözlü gerilim su fırlatma eylemine dönüştü; Tarhan’ın Kuday’ın yüzüne su fırlattığı iddia edildi. Kuday’ın karşılık vermesinin ardından ortamda fiziki müdahale yaşandığı ileri sürüldü.

Olay anına ilişkin kayıtlar toplantı salonunda elde edilirken, görüntülerde tartışmaya diğer üyelerin de dahil olduğu ve bazılarınca Kuday’a yönelik fiziksel müdahale olduğu iddiaları yer aldı. Söz konusu müdahalenin kimler tarafından yapıldığı ve müdahalenin boyutu görüntülerden değerlendiriliyor.

görüntüler ve olası sonuçlar:

Yaşananlar toplantı sırasında kaydedilen görüntülere yansıdı; kayıtlar kurum içi disiplin ve kamuoyunda soru işareti oluşturdu. Olayın ardından meclis içi usul ve disiplin süreçlerinin işletilip işletilmediği ile ilgili resmi bir açıklama henüz bildirilmedi.

Durumun netleşmesi için görüntülerin ve taraf beyanlarının incelenmesi bekleniyor. Olay, yerel yönetim tartışmalarının meclis zemininde nasıl alevlenebileceğine ilişkin örnek teşkil ederken, toplantı usulü ve temsil sorumluluğuna dair gündemi de beraberinde getirdi.

SİLOPİ İLÇESİNDE BELEDİYE AYLIK MECLİS TOPLANTISI SIRASINDA YAŞANAN TARTIŞMA KAVGAYA...

SİLOPİ İLÇESİNDE BELEDİYE AYLIK MECLİS TOPLANTISI SIRASINDA YAŞANAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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