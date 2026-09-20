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Silopi'de akşamı çocukların neşesiyle dolduran açık hava sineması

Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Mahallesi'nde kurulan açık hava sinemasında "Şrek" gösterimi yapıldı; çocuklar ve aileler birlikte eğlenceli bir akşam geçirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Silopi'de akşamı çocukların neşesiyle dolduran açık hava sineması

Silopi'de akşamı çocukların neşesiyle dolduran açık hava sineması

Şırnak’ın Silopi ilçesinde mahalle sakinleri, Cudi Mahallesi’nde kurulan açık hava sinemasında bir araya geldi. Etkinlikte "Şrek" filmi gösterildi; çocuklar ve aileleri keyifli bir akşam geçirdi.

Mahallede birliktelik ve eğlence:

Mahallede düzenlenen kültür ve sosyal etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen gösterim, çocukların yoğun ilgisini çekti. Açık havada kurulan perde ve oturma alanı sayesinde minikler film boyunca renkli görüntüler oluşturdu, aralarda kahkahalar yükseldi.

Ailelerin memnuniyeti ve sosyal etki:

Etkinliğe katılan aileler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gösterim, mahalle sakinlerine hem sosyalleşme hem de erişilebilir bir sinema deneyimi sundu. Çocukların neşeli anları gecenin en çok konuşulan yanı oldu.

Benzer kültür ve sosyal etkinliklerin mahalle yaşamına canlılık kazandırdığı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği dikkat çekti.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE ÇOCUKLAR VE AİLELER, YAZ AKŞAMINDA AÇIK HAVA SİNEMASINDA BULUŞTU. CUDİ...

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE ÇOCUKLAR VE AİLELER, YAZ AKŞAMINDA AÇIK HAVA SİNEMASINDA BULUŞTU. CUDİ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE “ŞREK” FİLMİ GÖSTERİLİRKEN, MİNİKLER VE AİLELERİ KEYİFLİ BİR AKŞAM GEÇİRDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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