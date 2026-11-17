Silopi'de çiftçilere yüzde 75 hibe ile sertifikalı mercimek tohumu desteği

Silopi ilçesinde tarımsal üretimi artırmak ve üreticilere destek sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir dağıtım programı düzenlendi. Etkinlik, Kırmızı Mercimek Yetiştiriciliğinin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Dağıtım programı ve katılımcılar:

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal'ın katıldığı programda, projeden yararlanmaya hak kazanan 28 üreticiye sertifikalı kırmızı mercimek tohumu teslim edildi. Yerel proje ekibi ve üreticiler törende hazır bulundu.

Toplam 16,8 ton sertifikalı tohum, üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtıldı. Sağlanan destek doğrudan üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Projeyle ekim alanlarının geliştirilmesi, verimin ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Sertifikalı tohum kullanımı sayesinde üreticilerin daha güvenilir ve yüksek kaliteli mahsul elde etmesi bekleniyor.

Uygulamanın, bölgenin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesi ve üreticilerin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Gerçekleştirilen dağıtım programı, Silopi'de tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik atılan somut adımlardan biri olarak değerlendirildi.

SİLOPİLİ ÇİFTÇİLERE YÜZDE 75 HİBELİ MERCİMEK TOHUMU DESTEĞİ