Silopi’de dayanışma eli uzandı: Kızılay iki kardeşin umudunu tazeledi

Türk Kızılay ekipleri, Silopi'nin Başak Mahallesi'nde ikamet eden Gühar Aslan ile Kıymet Işık adlı iki kız kardeşi evlerinde ziyaret ederek kapsamlı destek sağladı. Ekipler, saha çalışmalarıyla tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda aileye gıda kolileri, kışlık giyim malzemeleri ve çeşitli ev eşyalarını teslim etti ve kardeşlerle uzun süreli sohbet etti.

ziyaret ve teslimat:

Gerçekleştirilen teslimat sırasında Kızılay gönüllüleri paketleri tek tek aileye ulaştırdı; destek aşamasında hem pratik ihtiyaçlar karşılandı hem de moral desteği sağlandı. Ziyaret anında duygusal anlar yaşandı; kardeşler, "Bizi yalnız bırakmadığınız ve burada unutulmadığımız için Kızılay ekiplerine çok teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetlerini ifade etti.

süreklilik ve takip:

Türk Kızılay yetkilileri, bu desteğin tek seferlik bir çalışma olmadığını belirtti. Gühar ve Kıymet kardeşlerin durumu düzenli olarak takip edilecek ve ilerleyen süreçte barınma ile yaşam koşullarına yönelik gerekli desteğin sürdürüleceği aktarıldı. Kızılay'ın Silopi genelindeki ihtiyaç taramaları devam ediyor ve ekipler sahada tespit edilen diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaşmaya devam edecek.

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE KIZILAY EKİPLERİ, BAŞAK MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN İHTİYAÇ SAHİBİ GÜHAR VE KIYMET KARDEŞLERİ ZİYARET EDEREK GIDA, GİYİM VE EV EŞYASI DESTEĞİNDE BULUNDU.