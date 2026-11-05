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Silopi'de halk eğitimi kurslarının erişim ve verimlilik gündemi

Silopi'de Kaymakam Çağlar Partal başkanlığında yapılan toplantıda Halk Eğitimi kurslarının verimliliği, iş birliği ve yeni dönem eğitim planları ele alındı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 18:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Silopi'de halk eğitimi kurslarının erişim ve verimlilik gündemi

Silopi'de halk eğitimi kurslarının geleceği masaya yatırıldı:

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal başkanlığında bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan kurslarda görev alan ve bu kurslardan yararlanan paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Görüşmede kursların mevcut işleyişi, verimliliği ve yeni döneme ilişkin eğitim planları kapsamlı şekilde ele alındı.

değerlendirilen başlıca konular:

Toplantıda, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden kursların işleyişinin iyileştirilmesi, mevcut faaliyetlerin verimliliğinin artırılması ve kursların vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, kurslardan yararlanan kişi sayısının artırılmasına yönelik yöntemlerin yanı sıra eğitim programlarının yerel taleplere uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Paydaş kurum temsilcilerinin görüş ve önerileri toplantıda dikkatle dinlendi.

koordinasyon ve erişim odaklı hedefler:

Görüşmelerde, farklı kurumlarla yürütülen iş birliklerinin geliştirilmesinin kursların etkinliğine katkı sağlayacağı vurgulandı. Özellikle kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ortak çalışma modellerinin artırılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, yaygın eğitim hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması ve kursların daha işlevsel hâle getirilmesi hedefleri ön plana çıktı.

Toplantıda ele alınan konular arasında kursların vatandaşların kişisel gelişimine katkı sağlayacak biçimde çeşitlendirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması da yer aldı. Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan eğitim faaliyetlerinin uygulamaya geçirilmesi için paydaş kurumlarla eşgüdüm içinde hareket edilmesi kararı öne çıktı.

Sonuç olarak, Silopi’de Halk Eğitimi Merkezi çalışmalarının güçlendirilmesi ve eğitim fırsatlarından daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi amacıyla iş birliği ve koordinasyonun artırılmasına yönelik adımların atılması planlanıyor.

ŞIRNAK&#039;IN SİLOPİ İLÇE KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, HALK...

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇE KAYMAKAMI ÇAĞLAR PARTAL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, HALK EĞİTİMİ MERKEZİ KURSLARININ MEVCUT DURUMU, VERİMLİLİĞİ VE YENİ DÖNEMDE PLANLANAN EĞİTİM ÇALIŞMALARI ELE ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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