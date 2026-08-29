Silopi'de kırsal yangın ekiplerin müdahalesiyle bastırıldı

yangın kontrol altına alındı:

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü ve orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

müdahale ve koordinasyon:

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma, İl Özel İdare ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Söndürme çalışmalarına vatandaşların da destek verdiği belirtildi.

çıkış nedeni için inceleme başlatıldı:

Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için saha çalışması ve teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞIRNAK'TA ÖRTÜ VE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ