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Silopi'de ters yönde ilerleyen motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Silopi'de motosikletin ters yönde ilerlemesi sonucu 15 yaşındaki M.Z. yola savrularak bir otomobilin altında kaldı; ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silopi'de ters yönde ilerleyen motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı

Kaza anı ve görüntüler:

Şırnak’ın Silopi ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsü 15 yaşındaki M.Z. olan motosikletin ters yönde ilerlediği sırada karşısına çıkan bir otomobil nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği bildirildi. Kontrolden çıkan motosikletten düşen genç sürücü yola savruldu. Olay anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, motosikletin ters yönde seyrettiği, otomobilin karşıdan geldiği ve motosikletin kontrolden çıkarak devrildiği açıkça görülüyor. Düşen M.Z.'nin yere savrulmasının ardından otomobilin çocuğun üzerinden geçtiği anlar kameraya saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, kazanın bu görüntülerle net şekilde tespit edildiğini aktardı.

Olay sonrası müdahale ve hastane sevki:

Kazada yaralanan M.Z. için olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı çocuk, önce Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından daha ileri tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre M.Z. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay yerindeki kamera kayıtları ve ekiplerin müdahalesi olayın aydınlatılmasında önemli rol oynadı.

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE TERS YÖNDE İLERLEYEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KARŞISINA ÇIKAN...

ŞIRNAK’IN SİLOPİ İLÇESİNDE MOTOSİKLETİYLE TERS YÖNDE İLERLEYEN 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KARŞISINA ÇIKAN OTOMOBİL NEDENİYLE DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDEREK YOLA SAVRULDU. YERE DÜŞEN ÇOCUK, OTOMOBİLİN ALTINDA KALARAK YARALANIRKEN, DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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