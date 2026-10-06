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Silvan karayolunda çarpışma trafiği sekteye uğrattı: 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Silvan karayolunda 21 AIV 924 plakalı SUV ile 34 FTA 757 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silvan karayolunda çarpışma trafiği sekteye uğrattı: 3 kişi yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Diyarbakır Silvan karayolunda iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 21 AIV 924 plakalı SUV ile 34 FTA 757 plakalı hafif ticari araç birbirine çarptı ve olay yerinde ulaşım bir süre aksadı.

sağlık ve güvenlik müdahalesi:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve trafik akışı:

Polis ekipleri olayda inceleme başlattı; kaza nedeniyle yol üzerinde oluşan aksama ekiplerin müdahalesinin ardından normale döndü. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak inceleme sonucunda netleşeceğini bildirdi.

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ...

DİYARBAKIR’DA İKİ ARACIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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