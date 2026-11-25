Maarif Şehitleri Vefa Ormanı etkinliği:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde cumhuriyet tarihi boyunca görev başında şehit düşen 197 öğretmen anısına Maarif Şehitleri Vefa Ormanı kuruldu. Proje kapsamında Silvan Sosyal Bilimler Lisesi bahçesinde düzenlenen törene ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar ve tören düzeni:

Etkinliğe Jandarma Komando Alay Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Gümüşoğlu, Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programa öğrencilerle birlikte katılan protokol, anma ve dikim faaliyetlerini birlikte yürüttü.

Fidan dikimi ve anının yaşatılması:

Tören kapsamında anılan her bir şehit öğretmen için 197 fidan toprakla buluşturuldu. Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Önder Andiç, etkinliğin 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne denk getirildiğini ve bu sayede eğitim şehitlerinin hatırasını gelecek nesillere taşımanın amaçlandığını belirtti.

Andiç, her bir şehidin anısını somutlaştırmak için isimlerinin, şehadet yerlerinin ve tarihlerinin yer aldığı künyelerin hazırlandığını söyledi. Gerçekleştirilen etkinlikle eğitim uğruna can veren öğretmenler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı; isimlerinin hem fidanlarda hem de hatıralarda yaşamaya devam edeceği vurgulandı.

DİYARBAKIR’IN SİLVAN İLÇESİNDE CUMHURİYET TARİHİ BOYUNCA GÖREV BAŞINDA ŞEHİT OLAN 197 ÖĞRETMEN ANISINA “MAARİF ŞEHİTLERİ VEFA ORMANI” KURULDU.