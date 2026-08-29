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Silvan'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 350-400 dönüm alanda etkili oldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan örtü yangını, rüzgar ve düşük nem nedeniyle hızla yayıldı; yaklaşık 350-400 dönüm yandı, soğutma sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 16:22

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 16:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Silvan'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü yangını 350-400 dönüm alanda etkili oldu

Silvan'da örtü yangını kontrol altına alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Çiğdemli Mahallesi ile Öncü Vatan Tepesi arasında saat 10.00 sularında başlayan örtü yangını, bölgedeki yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, müdahale ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı; bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

yangına müdahale ve ekiplerin çalışması:

Yangına ilk müdahale, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekiplerinin sevk edilmesiyle gerçekleştirildi. Hazro ve Hani ilçesinin Yangın Ekipleri İşletme Şefi Ömer Faruk Cengizer yangının rüzgar nedeniyle geniş alanlara yayıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Nem düşüklüğü, rüzgarın şiddetli olmasından dolayı maalesef geniş alanlara yayıldı. Yaklaşık 350-400 dönüme yakın bir alan yandı. Şu an yangın kontrol altında. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü olarak 3 arazöz, 3 ilk müdahale ile ve yaklaşık 22 personelle yangına müdahale ettik. Aynı zamanda Silvan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de sağ olsunlar bize yardımda bulundular'

bölgede hasar ve soğutma çalışmaları:

Yetkililer, yangının yaklaşık 350-400 dönüm alanda etkili olduğunu ve şu anda sıcak noktaların soğutulmasına odaklandıklarını aktarıyor. Olayda ek bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı; bölgedeki meteorolojik koşullar nedeniyle ekiplerin soğutma ve kontrol çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

DİYARBAKIR&#039;DA YAKLAŞIK 400 DÖNÜM ALANI KÜLE ÇEVİREN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

DİYARBAKIR'DA YAKLAŞIK 400 DÖNÜM ALANI KÜLE ÇEVİREN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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