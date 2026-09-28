Simav hünnapı Kütahya pazarında sağlık algısıyla rağbet görüyor

Simav hünnapı pazarın yeni gözdesi

Kütahya pazarında tezgâhlarda yerini alan Simav hünnapı, halk arasında sıkça "doktor hünnap" olarak anılıyor. Simav ilçesinden getirilen hünnapların kilogramı pazarda 80 ile 120 TL arasında alıcı buluyor. Satışları yapan esnaf, ürünün tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtiyor.

Satış ve ilgi:

Hünnapı Kütahya pazarında satan esnaflardan Cengiz Kösem ve Kadir Mert Zengin, satışların bu sezon iyi gittiğini söyledi. Vatandaşların özellikle meyvenin sağlık iddiaları nedeniyle rağbet gösterdiğini aktaran esnaf, fiyat aralığının talebi yansıttığını ifade etti.

Yetiştiricilik ve sağlık iddiaları:

Daha önce hünnap getiriciliğinin Manisa'nın Demirci ilçesinden yapıldığını belirten satıcılar, son yıllarda Simav'da hünnap yetiştiriciliğinin yaygınlaştığını söyledi. Hünnapın güçlü antioksidan özellikleri bulunduğu ve halk arasında karaciğer rahatsızlıkları, çeşitli kanser türleri, diyabet, sarılık ve ülser gibi hastalıkların iyileşme süreçlerine olumlu etkileri olduğuna inanıldığı kaydedildi.

Pazarın gözde meyvelerinden biri haline gelen Simav hünnapı, Kütahya'da tüketicilerin tercih ettiği alternatif bir ürün olarak öne çıkıyor; esnaf ise talebin devam ettiğini belirtiyor.

"DOKTOR HÜNNAP" OLARAK ADLANDIRILAN SİMAV HÜNNAPI, PAZARIN GÖZDE MEYVELERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ.