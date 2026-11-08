Simav yaren geleneği İzmir'de sesi oldu

Simav yaren geleneğinin İzmir sunumu:

Kütahya'nın Simav ilçesine özgü yaren kültürü, İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda (İKSF) düzenlenen bir söyleşiyle tanıtıldı. Etkinliği Simav Ahde Vefa Yareni organize etti; konuşmacı olarak katılan Büyük Yarenbaşı Kemal Makas geleneğin kökeni ve güncel işleyişi üzerine kapsamlı bilgiler paylaştı. Programın moderatörlüğünü Dr. Ahmet Sunal, küratörlüğünü ise İhsan Çelikdemir üstlendi.

Yaren bir hayat okuludur:

Kemal Makas, yaren kültürünün Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihine işaret ederek bu yapının yalnızca sohbet ya da eğlence olmadığını vurguladı. Yarenliğin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma temelinde şekillenen bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Makas, genç kuşakların kişisel ve sosyal gelişiminde yarenin payına dikkat çekti. Programda, yaren teşkilatlarının temel ilkeleri arasında yer alan Yarende sınıf yoktur, Yarende siyaset yasaktır ve Yarende sır saklamak esastır düsturlarının uygulamadaki önemi ele alındı.

Asım Simav'ın çalışmaları ve yazılı kayıtçılık:

Söyleşide Simav yaren kültürünün önemli aktörlerinden Bey'a Asım Simav da anıldı. Asım Simav'ın geleneksel, yazılı olmayan yaren kurallarını 208 madde halinde kayıt altına aldığına dikkat çekildi; bu kaydın kültürün günümüze ulaşmasında ve sonraki kuşaklara aktarımında kritik bir rol oynadığı belirtildi. Konuşmacılar, yarenin korunmasının kuralların hem ruhuna hem de çağın gereklerine uygun anlatılmasını gerektirdiğini vurguladılar.

Türküler, efe oyunları ve toplumsal yankı:

Söyleşi, Simav yöresine ait türküler ve efe oyunlarıyla renklendi. Seslendirilen türkülerde izleyiciler ritim tutarak eşlik etti ve sergilenen geleneksel oyunlar katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Makas, yarenliğin yaşatılması için kurumsal çabaların yanı sıra pratiğin ve yöresel anlatıların canlı tutulmasının önemine değindi.

Programın sonunda küratör İhsan Çelikdemir tarafından konuşmacı Kemal Makas ve moderatör Dr. Ahmet Sunal a teşekkür belgeleri takdim edildi. Etkinlik, Simav yaren kültürünün hem akademik hem de toplumsal düzeyde görünürlüğünü artırmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

KÜTAHYA'NIN SİMAV İLÇESİNE ÖZGÜ YAREN KÜLTÜRÜ, İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI'NDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİYLE TANITILDI