Simav'da hibeli ayçiçeği tarlalarında hasat performansı sahada izlendi

Simav'da hibeli ayçiçeği tarlalarında hasat denetimi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, TAKE (Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi) kapsamında yüzde 75 hibeli olarak dağıtılan ayçiçeği tohumlarının ekildiği alanlarda hasat kontrolleri yapıldı. İncelemeler, bölgedeki üretim süreçlerinin takip edilmesi ve destek uygulamalarının yerinde değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Saha incelemeleri ve üretici takibi:

Kontroller, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütüldü. Ekipler, tarlarda ekimden hasada kadar geçen sürecin genel durumunu yerinde gözlemledi ve özellikle Demirci Beldesi'ndeki ayçiçeği ekili alanlarda üreticilerin uygulamalarını takip etti. Bu ziyaretlerde toprak, bitki gelişimi ve hasat hazırlığı gibi unsurlar değerlendirildi.

Projenin amaçları ve saha çalışmasının önemi:

Uygulanan denetimler, hem üretimin sürdürülebilirliğini sağlama hem de hibelerin beklenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığını görme açısından önem taşıyor. İlçe yetkilileri, tarımsal üretimi geliştirme ve üreticileri destekleme hedefiyle saha çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Yerinde yapılan kontroller, tarımsal desteklerin etkin kullanımı hakkında doğrudan bilgi sağlaması bakımından öncelikli kabul edildi.

Denetimlerin sonuçları, üreticilerin uygulamalarına yönelik yönlendirici geri bildirimler olarak kayıt altına alındı ve ilerleyen dönemde varsa ek destek ihtiyaçlarının tespit edilmesi için kaynak oluşturacak şekilde değerlendirilecek.

SİMAV’DA YÜZDE 75 HİBELİ AYÇİÇEĞİNDE HASAT KONTROLÜ