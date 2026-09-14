Simav'da ortak müdahaleyle dağlık alan yangını kontrol altına alındı

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde, TOKİ bölgesinde bulunan dağlık alanda yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye müdahale edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Bölgeye sevk edilen Naşa Belediyesi ve çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangını yoğun çalışma sonucu kontrol altına aldı ve ardından sürdürülen soğutma çalışmalarıyla birlikte yangın tamamen söndürüldü.

Soruşturma ve değerlendirme:

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki kontrollerin sürdüğünü ve benzer olaylara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Olayda can kaybı veya geniş çaplı bir zarar bildirilmedi; ekiplerin erken müdahalesi, olası risklerin minimize edilmesinde belirleyici oldu.

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