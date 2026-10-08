Simge Gaziantep'te GastroAntep gecesine enerji kattı

GastroAntep'te Simge rüzgarı

Simge, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep'te sahne aldı. Festivalin beşinci gününde gerçekleşen konserde sanatçı, sevilen şarkıları ve canlı performansıyla Gazianteplilere keyifli anlar yaşattı.

repertuvar ve performans

Sanatçı, pop müziğin hareketli ve duygusal eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Tempo ve duygusallık arasında kurduğu dengeyle sahneye hâkim olan Simge, şarkılara eşlik eden dinleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü ve konser boyunca yüksek bir akış yakaladı.

sahne ve izleyici etkileşimi

Konser alanını dolduran müzikseverler sanatçıyı alkışlarla karşıladı; Simge sahne boyunca seyircilerle sık sık iletişim kurdu ve performansın temposunu canlı tuttu. Eşlikler ve coşku, akşamın festival programı içindeki öne çıkan unsurlardan biri oldu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Gaziantep durağı olan etkinlik, konser programıyla kentin kültür yaşamına hareket kattı ve festivalin beşinci gününde Simge'nin sahnesi izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

GASTROANTEP KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA SAHNE ALAN TÜRK POP MÜZİĞİNİN SEVİLEN İSİMLERİNDEN SİMGE, GAZİANTEPLİ MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU