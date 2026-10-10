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Simge yapılar yeşile büründü: ruh sağlığına dikkat çekildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi yeşil ışıklarla aydınlattı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:22

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EDİTÖR: Emre Koç

Simge yapılar yeşile büründü: ruh sağlığına dikkat çekildi

İstanbul'da simgeler yeşile büründü:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında kentin önemli simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi'ni yeşil renkle aydınlattı. Uygulama, ruh sağlığının önemine dikkat çekmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefledi.

Hangi yapılar aydınlatıldı:

Proje kapsamında adı geçen iki yapı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonuyla gece boyunca yeşil ışıklarla vurgulandı. Bu görsel çalışma, günün anlam ve önemine işaret etmek üzere gerçekleştirildi.

Paylaşım ve mesaj:

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "10 Ekim #DünyaRuhSağlığıGünü kapsamında ruh sağlığının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca Kulesi yeşil renkle aydınlatıldı".

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ VE ÇAMLICA KULESİ, 10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA YEŞİL...

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ VE ÇAMLICA KULESİ, 10 EKİM DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ KAPSAMINDA YEŞİL IŞIKLAR İLE AYDINLATILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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