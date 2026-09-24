Şimşek'ten istifa söylentilerine net yalanlama

Bakanlıktan yapılan açıklama:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki istifa iddialarına yanıt verdi. Bakan, paylaşımlarında Şahsımla ilgili dolaşıma sokulan istifa iddiaları asılsızdır ifadelerini kullandı.

spekülasyon uyarısı:

Şimşek, açıklamasında ayrıca Ülkemizin ekonomik istikrarını hedef alan bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemelidir diyerek spekülasyonlara karşı ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

açıklamanın bağlamı:

Bakanın sosyal medya paylaşımı, kişisi hakkında dolaşıma giren söylentilere doğrudan yanıt niteliğinde oldu ve konuyla ilgili resmi bilgilere dayanılmasının önemine işaret etti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK, "ŞAHSIMLA İLGİLİ DOLAŞIMA SOKULAN İSTİFA İDDİALARI ASILSIZDIR" DEDİ.