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Şimşir kaşıklar bebek beslenmesinde el üstünde

Sivas'ta son kaşık ustası Halit Yıldızeli, şimşir ve zeytin ağacından el yapımı mama kaşıklarıyla yurt içi ve yurt dışından sipariş alıyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Şimşir kaşıklar bebek beslenmesinde el üstünde

Unutulmaya yüz tutan zanaatın yeni yüzü

Sivas'ta zanaatkarlar çarşısı esnaflarından Halit Yıldızeli, geleneksel kaşık oymacılığını bebeklere yönelik yeni bir ürünle canlandırıyor. Usta, tasarımı kendisine ait olan şimşir ve zeytin ağacı mama kaşıklarıyla hem şehir içinden hem de şehir dışından yoğun talep görüyor.

Tasarım ve kullanım kolaylığı:

Yıldızeli'nin geliştirdiği kaşıklar ergonomik çizgileriyle öne çıkıyor. Kaşığın yuvarlak ve yumuşak formu; annenin tutuşuyla bebeğin ağzına doğru doğal bir eğim sağlıyor, böylece kucakta beslemeyi kolaylaştırıyor. Sağ ve sol el kullananlar için farklı tutuş seçenekleri olan tasarımlar da bulunuyor.

Malzeme seçimi ve üretim süreci:

Usta, üretimde önceliği hem sağlığa hem dayanıklılığa veriyor. Şimşir ağacının mikrop ve bakteri tutmayan yapısına, zeytin ağacının ise kesildikten sonra doku içinde kalan zeytin yağı nedeniyle su çekme riskinin düşük oluşuna vurgu yapıyor. Her bir kaşık kesme, şekil verme ve yontma işlemlerinden geçiyor ve bir günde tamamlanıyor.

Talep ve el yapımı avantajı:

Yıldızeli, plastik ve metal kaşıklara kıyasla ahşabın beslenme açısından tercih edildiğini belirtiyor. El yapımı olmasının ve malzemenin sağlıklı bulunmasının talebi artırdığını ifade eden usta, şu an bekleyen 7 sipariş bulunduğunu, bunlar teslim edildikten sonra yeniden sipariş aldığını söylüyor. Üretimin tamamının makine yerine elle yapıldığını, kaşığın özelliğini koruması için yanmadan el işçiliğinin gerektiğini ekliyor.

Yurt içi ve yurt dışı talepleri:

Ürünler, sadece il sınırlarını aşmakla kalmıyor; yurt dışına da gönderiliyor. Yıldızeli, ebeveynlerin özellikle beslenme konusunda sağlıklı alternatifler aradığı için talebin sürdüğünü belirtiyor ve mesleğin unutulmaya yüz tutmasına rağmen bu geleneği yaşatmaya devam etmek istediğini vurguluyor.

Usta, amacının ahşap kaşık kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söylüyor: "Beslenme konusunda kaşığı sağlıklı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz." Bu yaklaşım, hem geleneksel zanaatın korunmasına hem de bebeklerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlıyor.

Çocuklarını sağlıklı beslemek isteyen ebeveynlerin tercihi şimşir kaşık

Çocuklarını sağlıklı beslemek isteyen ebeveynlerin tercihi şimşir kaşık

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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