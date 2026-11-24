Samsun'da uygulamalı trafik eğitimi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumda trafik güvenliği bilincini artırmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi. Etkinlikte vatandaşlara trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hem anlatıldı hem de bir simülasyon aracıyla deneyimlettirildi.

simülasyonun işleyişi:

Jandarma tarafından kurulan simülasyon aracına bindirilen katılımcılar, anlatılanların daha iyi anlaşılması için suni kaza koşullarına sokuldu. Emniyet kemerini takan vatandaşlar, araçta onlarca takla atılmasına ve birçok sarsıntıya rağmen ciddi bir zarar görmeden araçtan çıkmayı başardı. Uygulama, kemer takmanın çarpışma anındaki etkisini somut şekilde gösterdi.

katılımcı tepkileri:

Simülasyon sonrası araçtan çıkanlar, deneyimin etkileyici olduğunu ve bundan sonra davranışlarını değiştireceklerini söyledi. İlk kez bu deneyimi yaşadığını belirten Zekiye Yılmaz, "Çok önemli bir deneyim yaşadım. Arka koltukta otururken emniyet kemeri takmıyordum. Artık orada da takacağım. Onca taklaya rağmen kafam bir yere vurmadı. Sadece kemerin askısını hissettim. Emniyet kemeri takmasam sakatlanmam içten bile değildi. Bundan sonra araca binerken ilk işim emniyet kemerini takmak. Arka koltukta takmıyordum, ona da dikkat edeceğim" dedi.

Emeç ailesi ise, "İlk kez kaza simülasyon aracına bindik. Herkes kesinlikle emniyet kemeri takmalı. Emniyet kemerinin koruduğunu gördük. Emniyet kemerinin hayata bağladığını gördük. Ayrıca hız kurallarına da uymak gerekiyor. Emniyet ve jandarmamız bizlerin güvenliği için var. Bu taklaları emniyet kemersiz atsak kolumuz, kafamız kırılabilir, camdan fırlayabilirdik. O nedenle herkesin emniyet kemeri takması gerekir" ifadelerini kullandılar.

jandarma açıklaması ve sonraki etkinlikler:

Jandarma personeli, etkinliği "Emniyet Kemeri Hayata Bağlar" sloganıyla düzenlediklerini ve simülasyon aracının bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Samsun’a gönderilen mobil araçların yarın da Bafra 15 Temmuz Kent Meydanı’nda 10.00-16.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunulacağı duyuruldu.

SAMSUN’DA TRAFİK JANDARMASI TARAFINDAN TOPLUMDA TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA VATANDAŞLARA EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ SİMÜLASYON ARACI İLE ANLATILDI.